В Санкт-Петербурге начался суд над историком Олегом Соколовым, обвиняемом в убийстве аспирантки-любовницы

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:03:03+03:00

Бывшему доценту СПбГУ грозит до 15 лет тюрьмы. Как говорит его адвокат, Соколов сейчас находится в состоянии глубокого раскаяния [видео]

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В Санкт-Петербурге 9 июня 2020 года в 12.00 начался суд над 63-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемом в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Трагедия произошла ровно 8 месяцев назад - 9 ноября 2019 года в квартире Соколова на набережной Мойки.

Сам Соколов признает свою вину. По его словам, в тот день он поссорился с возлюбленной на почве ревности. Якобы Настя не давала ему видеться с его дочками. Во время пылких выяснений отношений историк достал обрез винтовки и четыре раза выстрелил в голову возлюбленной. От полученных травм она скончалась. После этого доцент расчленил ее тело и по частям стал выбрасывать в Мойку.

Как уже писала "Комсомольская правда", Олег и Настя познакомились в вузе, где Соколов работал. Девушка влюбилась в престарелого преподавателя, между ними завязались отношения, хотя на тот момент доцент был официально женат.

Олег Соколов предстал перед судомФото: Артем КИЛЬКИН

Соколову грозит до 15 лет колонии за убийство. Также ему вменяют незаконный оборот оружия. Обрез, из которого он стрелял, не был зарегистрирован.

Журналистов на заседание сегодня не пускают из-за коронавируса. Но "Комсомолка" будет вести текстовую и видео-трансляцию.

Трансляция судебного заседания по уголовному делу в отношении Олега Соколова.

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ИСТОЧНИК KP.RU