Проект по сохранению Александро-Невской лавры оценили в 400 миллионов рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:08:21+03:00

Проект сохранения Александро-Невской лавры будет стоить около 400 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Министерство культуры России, в лице Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, объявило конкурс на разработку проекта по сохранению Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. Проектные работы заказчик оценил в 405 миллионов рублей. Впрочем, в ходе торгов на понижение стоимость может упасть.

- Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», XVIII-XX веков (город Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1), - говорится в тексте заявки, размещенной на портале Госзакупок.

Как пишут «Невские новости», заявки на конкурс можно подавать до 2 июля, а итоги подведут уже 9 июля. Все работы по контракту должны быть выполнены до 25 ноября 2021.

Отметим, что в состав Александро-Невской лавры входят несколько церквей, Троицкий собор, хозяйственные здания, а также кладбище, на котором покоятся многие известные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU