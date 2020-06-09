2020-06-09T09:31:18+03:00
Общество

Командировочная из Ленобласти умерла на научной станции в Карелии

Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков
Петр КИБЕР
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Жительница Ленобаласти умерла от коронавируса в Карелии.Жительница Ленобаласти умерла от коронавируса в Карелии.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось на два человека. Причем одной из умерших стала жительница Ленинградской области, которая приехала в республику по работе – в научную командировку.

- К сожалению, за сегодняшний день умерло еще двое больных: женщина 70 лет, жительница Петрозаводска с большим набором сопутствующих заболеваний, и работница биологической научной станции «Беломорская», 57 лет, недавно прибыла в Карелию в командировку из Ленинградской области. По всей видимости, уже приехала заболевшей, - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Текст разговора публикует пресс-служба Кремля.

Таким образом, общее число смертельных случаев в Карелии достигло пяти человек. Всего по состоянию на утро 9 июня в республике подтверждено 676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+20 за сутки). Еще 3654 человека находятся на самоизоляции с признаками ОРВИ или как контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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