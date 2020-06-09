Командировочная из Ленобласти умерла на научной станции в Карелии
Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось на два человека. Причем одной из умерших стала жительница Ленинградской области, которая приехала в республику по работе – в научную командировку.
- К сожалению, за сегодняшний день умерло еще двое больных: женщина 70 лет, жительница Петрозаводска с большим набором сопутствующих заболеваний, и работница биологической научной станции «Беломорская», 57 лет, недавно прибыла в Карелию в командировку из Ленинградской области. По всей видимости, уже приехала заболевшей, - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Текст разговора публикует пресс-служба Кремля.
Таким образом, общее число смертельных случаев в Карелии достигло пяти человек. Всего по состоянию на утро 9 июня в республике подтверждено 676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+20 за сутки). Еще 3654 человека находятся на самоизоляции с признаками ОРВИ или как контактные.
ИСТОЧНИК KP.RU