Пьяный водитель гонял по Кингисеппу на машине любовницы

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:15:01+03:00

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Пьяный водитель носился по Кингисеппу днем минувшего понедельника. При этом о нарушении в полицию сообщили не жители города, а любовница мужчины, у которой он и увел иномарку. Дама очень обиделась на то, что он взял машину без спроса.

- 8 июня в 00:30 у дома 10 по улице Воровского в Кингисепе нарядом ДПС остановлен автомобиль марки «Джили» в которой без документов, с признаками алкогольного опьянения находился мужчина 1988 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Нарушителя доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что любителем быстрой езды оказался местный житель, уроженец Латвии. А вскоре в полицию пришла и его сожительница, которая написала на мужчину заявление в угоне ее иномарки.

Пока нарушитель порядка отправлен под подписку о невыезде, дело заведено по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», за что мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того он заплатит штраф от 5 до 15 тысяч за езду без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU