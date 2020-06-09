2020-06-09T10:20:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 19 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Более 1,5 тысяч петербуржцев ежедневно обращаются за информацией о вирусе
Лилия КОЗЛОВА
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Более 18,8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 9 июня 2020 годаБолее 18,8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 9 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Число людей, которых коснулась напрямую пандемия коронавируса в Санкт-Петербурге растет. Каждый день местные жители проходят обследования для выявления инфекции. Так, по данным Смольного от 9 июня 2020 года, за последние сутки 18802 человек сдали анализы на коронавирус. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- На данный момент в Петербурге под медицинским наблюдением находится 3971 человек. Из них 226 - в обсерваторе, 990 - на самоизоляции, 2755 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации Северной столицы.

Горожане продолжают интересоваться вопросами о коронавирусе. Так, за последние сутки по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило 1179 обращений.

Также 547 звонков в связи с инфекцией поступило на номер 112. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 37 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 212 обращений, в полицию - 63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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