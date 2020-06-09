2020-06-09T10:34:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 9 июня 2020 года

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 9 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
2 умерли и 20 заразились коронавирусом в Карелии на 9 июня 2020 года2 умерли и 20 заразились коронавирусом в Карелии на 9 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Трагические события принес коронавирус в Карелию. Последние новости на 9 июня 2020 года - еще два человека скончались от инфекции. За все время пандемии в республики от болезни умерли пять человек.

- Скончалась женщина 1951 года рождения, жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания, а также женщина 1962 года рождения, жительница Ленинградской области, прибывшая в Карелию в командировку, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за сутки зафиксировано еще 20 новых случаев заражения. 11 из них в Петрозаводске, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Олонце – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, еще 5 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС. За все время в Карелии заразились уже 676 человек,

Но есть и хорошие новости. Выздоровели еще 10 человек: 4 в Петрозаводске, 3 в Прионежье, 3 в Олонецком районе. Всего смогли побороть инфекцию 256 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Частный учитель музыки развращал 13-летнюю ученицу в Санкт-Петербурге
Полуфинал Кубка России по футболу «Зенит»-«Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге
Памятнику Петру Первому возложили цветы в Кронштадте в честь его дня рождения
Двое жителей Кингисеппа расстреляли ребенка из игрушечного пистолета
Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов усилил свою защиту в суде, наняв второго адвоката
Студент-первокурсник попался с крупной партией наркотиков в Санкт-Петербурге
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, снова явился в суд в красном свитере
Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, убивший свою аспирантку, сильно похудел в СИЗО
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года увеличилось на 1 человека
В Санкт-Петербурге начался суд над историком Олегом Соколовым, обвиняемом в убийстве аспирантки-любовницы
Беглов рассказал о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
ДТП из восьми машин собрало пробку на КАД
10-летний мальчик выдумал историю про избиение на качелях, испугавшись наказания матери