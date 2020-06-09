Коронавирус в Карелии, последние новости на 9 июня 2020 года

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:34:37+03:00

2 умерли и 20 заразились коронавирусом в Карелии на 9 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 9 июня 2020 года

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Трагические события принес коронавирус в Карелию. Последние новости на 9 июня 2020 года - еще два человека скончались от инфекции. За все время пандемии в республики от болезни умерли пять человек.

- Скончалась женщина 1951 года рождения, жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания, а также женщина 1962 года рождения, жительница Ленинградской области, прибывшая в Карелию в командировку, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за сутки зафиксировано еще 20 новых случаев заражения. 11 из них в Петрозаводске, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Олонце – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, еще 5 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС. За все время в Карелии заразились уже 676 человек,

Но есть и хорошие новости. Выздоровели еще 10 человек: 4 в Петрозаводске, 3 в Прионежье, 3 в Олонецком районе. Всего смогли побороть инфекцию 256 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU