Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года составило 318 человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:50:41+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года за сутки составило 318 человек. Об этом сообщает федеральный Оперативный штаб по ситуации с мониторингом распространения инфекции COVID-19.

- По состоянию на 10:35 9 июня количество зараженных коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге выросло до 19 153 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Из общего числа заболевших больше восьми тысяч (8101) человек уже вылечились. За сутки врачи подтвердили выздоровление еще 186 пациентов.

К сожалению, резко выросло и количество смертельных случаев. Всего за минувшие сутки комиссия по летальным исходам, а также врачи, оформляющие свидетельства о смерти, подтвердили гибель 41 человека по причине коронавирусной инфекции.

Таким образом, в Санкт-Петербурге умершими от COVID-19 числятся уже 433 человека.

В активной фазе болезни, в стационарах и дома, остаются 10 619 горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU