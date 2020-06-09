Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 9 июня 2020 года составило 49 человек
Ситуация с COVID-19 в 47-м регионе постепенно начинает улучшаться. С каждым днем количество больных людей становится все меньше. Так, число зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 9 июня 2020 года составило 49 человек. При этом выздоровели в два раза больше.
- За последние сутки в Ленобласти коронавирус подтвердился еще у 49 человек. Выздоровели - 100 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.
Не обошлось и без печальных новостей. За последние сутки в Ленинградской области подтвердилась еще одна смерть от коронавируса.
Итого, с начала пандемии в 47-м регионе коронавирусом заразились 3287 человек. Из них 2321 полностью выздоровели. Летальных случаев зафиксировано 19. На данный момент с коронавирусом в Ленобласти борются 947 человек. Число активно болеющих в области с каждым днем становится все меньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU