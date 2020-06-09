9 Июнь 2020 2020-06-09T10:45:32+03:00

Еще 49 человек заразились коронавирусом в Ленобласти за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о числе зараженных коронавирусом в Ленинградкой области на 9 июня 2020 года

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Ситуация с COVID-19 в 47-м регионе постепенно начинает улучшаться. С каждым днем количество больных людей становится все меньше. Так, число зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 9 июня 2020 года составило 49 человек. При этом выздоровели в два раза больше.

- За последние сутки в Ленобласти коронавирус подтвердился еще у 49 человек. Выздоровели - 100 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Не обошлось и без печальных новостей. За последние сутки в Ленинградской области подтвердилась еще одна смерть от коронавируса.

Итого, с начала пандемии в 47-м регионе коронавирусом заразились 3287 человек. Из них 2321 полностью выздоровели. Летальных случаев зафиксировано 19. На данный момент с коронавирусом в Ленобласти борются 947 человек. Число активно болеющих в области с каждым днем становится все меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU