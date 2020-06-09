Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года составило 41 человек
Количество летальных случаев от COVID-19 в Северной столице резко выросло. Так, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года составило 41 человек. Теперь общее количество смертей от инфекции превысило 400 пациентов.
- За последние сутки в Петербурге подтверждена еще 41 смерть от коронавируса. Так, с начала пандемии от болезни в Северной столице скончались уже 433 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Большое количество зафиксированных смертей связано с увеличением работы комиссии, занимающейся анализом таких случаев. Подробности о скончавшихся позже даст комитет по здравоохранению.
Также в Петербурге за последние сутки заразились коронавирусом еще 318 человек. С начала пандемии вирус обнаружен у 19153 горожан. Из них выздоровели 8101 пациентов, 186 за последние сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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