9 Июнь 2020 2020-06-09T10:54:51+03:00

Еще 41 человек скончался от коронавируса в Петербурге на 9 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости об умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года

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Количество летальных случаев от COVID-19 в Северной столице резко выросло. Так, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года составило 41 человек. Теперь общее количество смертей от инфекции превысило 400 пациентов.

- За последние сутки в Петербурге подтверждена еще 41 смерть от коронавируса. Так, с начала пандемии от болезни в Северной столице скончались уже 433 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Большое количество зафиксированных смертей связано с увеличением работы комиссии, занимающейся анализом таких случаев. Подробности о скончавшихся позже даст комитет по здравоохранению.

Также в Петербурге за последние сутки заразились коронавирусом еще 318 человек. С начала пандемии вирус обнаружен у 19153 горожан. Из них выздоровели 8101 пациентов, 186 за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU