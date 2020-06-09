2020-06-09T11:23:05+03:00
Происшествия

10-летний мальчик выдумал историю про избиение на качелях, испугавшись наказания матери

По данным следствия Санкт-Петербурга, ребенок поранился, когда упал в люк у дома
Лилия КОЗЛОВА
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10-летний мальчик придумал историю об избиении подростками, так как боялся наказания мамы / Фото: СК СПБ10-летний мальчик придумал историю об избиении подростками, так как боялся наказания мамы / Фото: СК СПБ
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Следственный комитет Санкт-Петербурга провел доследственную проверку по истории об избиении старшеклассниками 10-летнего мальчика. Якобы, подростки напали на ребенка из-за того, что он катался на качелях в «их дворе». Однако по данным правоохранителей на 9 июня 2020 года, мальчик сам травмировался и выдумал историю про побои.

- В настоящее время установлены 2 очевидца из пояснений которых следует, что вечером 7 июня 2020 года около одного из домов по улице Первого Мая в поселке Парголово мальчик упал в заброшенный канализационный люк, после чего самостоятельно вылез из него получив травмы тела и убежал, - рассказали в следственном комитете.

Однако дома он сначала рассказал выдуманную историю, так как боялся, что мама его накажет. Поэтому он придумал жестоких подростков.

На данный момент мальчик находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Сейчас продолжается проверка, после которого будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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10-летний мальчик выдумал историю про избиение на качелях, испугавшись наказания матери