2020-06-09T11:43:38+03:00
Происшествия

ДТП из восьми машин собрало пробку на КАД

«Паровозик» случился на внешнем кольце между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе [видео]
Петр КИБЕР
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На КАДе столкнулись восемь машин. Фото: vk.com/spb_todayНа КАДе столкнулись восемь машин. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло утром 9 июня на внешнем кольце КАД между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Здесь столкнулись сразу восемь машин, которые встали друг за другом «паровозиком».

- Не паровозик, а целый состав, - уточняют пользователи паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где было опубликовано видео происшествия.

Другие комментаторы посетовали на очередное ДТП из-за которого на КАД собралась пробка: «началось в колхозе утро» и посоветовали водителям держать дистанцию, а не гонять бампер к бамперу.

Впрочем, к 11 утра пробка рассосалась, однако рядом, из-за дорожного ремонта уже возникли другие заторы. Сейчас плотно стоит участок внешнего кольца от Выборгского шоссе к Парашютной улице, а также внутренняя сторона КАД от Парашютной, до Выборгского и за развязку с ним. Длина пробки превышает пять километров.

По сообщению ГИБДД, пострадавших в аварии нет.

На КАД Петербурга собрался "паровоз" из восьми машин.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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