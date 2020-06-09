ДТП из восьми машин собрало пробку на КАД
Серьезное ДТП произошло утром 9 июня на внешнем кольце КАД между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Здесь столкнулись сразу восемь машин, которые встали друг за другом «паровозиком».
- Не паровозик, а целый состав, - уточняют пользователи паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где было опубликовано видео происшествия.
Другие комментаторы посетовали на очередное ДТП из-за которого на КАД собралась пробка: «началось в колхозе утро» и посоветовали водителям держать дистанцию, а не гонять бампер к бамперу.
Впрочем, к 11 утра пробка рассосалась, однако рядом, из-за дорожного ремонта уже возникли другие заторы. Сейчас плотно стоит участок внешнего кольца от Выборгского шоссе к Парашютной улице, а также внутренняя сторона КАД от Парашютной, до Выборгского и за развязку с ним. Длина пробки превышает пять километров.
По сообщению ГИБДД, пострадавших в аварии нет.
На КАД Петербурга собрался "паровоз" из восьми машин.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU