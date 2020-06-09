2020-06-09T11:52:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Беглов рассказал о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Правительство готовится озвучить перечень шагов по нормализации жизни
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов рассказал о поэтапном возвращении к нормальной жизни после коронавируса в ПетербургеБеглов рассказал о поэтапном возвращении к нормальной жизни после коронавируса в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург постепенно возвращается к привычной жизни до коронавируса. В понедельник вечером, 8 июня 2020 года, губернатор Александр Беглов на своей странице в социальной сети рассказал о поэтапном снятии ограничений. Все шаги будут озвучены правительством в ближайшие дни.

- Планируем шаги по восстановлению туристической отрасли - возобновим работу с внутренними туристами. Все наши шаги сверяем с требованиями Роспотребнадзора. Чем быстрее мы осознаем, что в нашу реальность вошли новые правила медицинской безопасности, тем быстрее наша жизнь войдет в привычное русло, - написал Беглов на своей странице в «ВКонтакте».

Также градоначальник отметил, что правительство начало возвращаться к обычной городской повестке и другим важным задачам. Так, например, сейчас Смольный решает важные вопросы экологии, готовит реформу обращения с отходами.

Кроме того, сейчас ужесточается контроль за бюджетным строительством школ, детских садов, других социальных объектов. В поправках к бюджету текущего года добавили 500 миллионов рублей на благоустройство парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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