2020-06-09T12:14:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года увеличилось на 1 человека

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 1 человек умер от коронавируса в Ленобласти на 9 июня 2020 годаЕще 1 человек умер от коронавируса в Ленобласти на 9 июня 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки в 47-м регионе стали известны печальные новости, связанные с COVID-19. Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года увеличилось на 1 человека. Жертв опасной инфекции с начала пандемии уже стало 19.

- Еще 1 человек скончался от коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Так, с начала пандемии в области число жертв уже достигло 19 человек. Подробности о личности умерших Ленобласть не давала.

Тем не менее, ситуация с коронавирусом в Ленобласти уже вторую неделю держит положительный курс. Так, за последние сутки число зараженных в регионе увеличилось на 49 человек до 3287. При этом число выздоровевших за сутки - 100 пациентов. Таким образом в области полностью поправились 2321 пациентов. На данный момент с инфекцией борются 947 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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