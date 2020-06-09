Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, убивший свою аспирантку, сильно похудел в СИЗО

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:40:38+03:00

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В Санкт-Петербурге впервые за долгие месяцы историка Олега Соколова вывезли в суд из СИЗО, где он был изолирован на время коронавируса. За 8 месяцев проведенных в СИЗО экс-преподаватель СПбГУ, убивший свою аспирантку-невестку, изрядно похудел в изоляторе. Обтягивающий его до этого свитер буквально висит на нам, джинсы еле держаться на ремне.

В суде обвинение должно представить доказательства вины Олега Соколова. Сам историк своей вины не скрывает, при этом заявляет, что есть и другие косвенно причастные к делу. Бывший преподаватель намекают на травлю, которую развернули против него незадолго до убийства.

- Мы надеемся, что все виновные будут привлечены к ответственности, - заявил "КП-Петербург" адвокат Соколова Александра Почуев.

Родители Анастасии Ещенко решили не участвовать в начале процесса. Как они пояснили "КП", пока их представляет адвокат. Позже на суд приедут и они. Сейчас они находятся на Кубани.

Напомним, что Олег Соколов убил и расчленил свою возлюбленную во время ссоры. Якобы она ревновала к его дочерям. "КП-Петербург" ведет прямую трансляцию из зала суда.

ИСТОЧНИК KP.RU