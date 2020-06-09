2020-06-09T12:38:40+03:00
Происшествия

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, снова явился в суд в красном свитере

Бывший доцент СПбГУ также попросил привлечь к его защите еще одного адвоката
Степан СТЕПАНОВ
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Доцент Соколов попросил привлечь к его защите еще одного адвоката.Доцент Соколов попросил привлечь к его защите еще одного адвоката.
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В Санкт-Петербургском Городском суде с 30-минутным опозданием начался громкий судебный процесс над историком Олегом Соколовым, который ровно 8 месяцев назад, 9 ноября 2019 года, жестоко убил, а потом расчленил свою возлюбленную. Бывший доцент СПбГУ четыре раза выстрелил в 24-летнюю Анастасию Ещенко. Его поймали, когда на следующий день он пытался утопить в реке Мойка останки несчастной. Почти сразу же Олег Валерьевич свою вину в случившемся признал.

На предыдущих заседаниях суда по выбору меры пресечения Соколов, одетый в яркий красный свитер, вел себя крайне эмоционально. Плакал, хватался за голову, умолял отправить его под домашний арест. Не исключено, что такой же тактики Соколов будет придерживаться и сегодня. Во всяком случае, красный свитер по-прежнему на нем.

Первое, что сделал Соколов перед заседанием, попросил скорее привлечь к делу еще одного адвоката.

- Хочу, чтобы как можно быстрее Лукьянов вступил в дело. Ознакомился с вещдоками - это очень важно, - попросил Соколов.

Следите за прямой онлайн-трансляцией из зала суда на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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