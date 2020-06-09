Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов усилил свою защиту в суде, наняв второго адвоката

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:24:23+03:00

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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, основательно подготовился к своему суду. Теперь у экс-преподавателя СПбГУ два адвоката. Вторым стал юрист Сергей Лукьянов, который вступил в дело, по его словам, 9 июня - в день процесса.

Новый адвокат Соколова попросил отложить начало процесса, чтобы он смог ознакомиться с уголовным делом.

- Если так надо, то надо отложить, - пожал плечами Соколов. - Но давайте сейчас мы проведем заседание, а потом мы с ним согласуем позицию.

Соколов сильно похудел в СИЗО Фото: Городской суд Петербурга

- Давайте тогда я пока не буду вступать в процесс, - согласился адвокат Лукьянов.

- Я не понимаю ничего, - покачал головой Соколов.

- Я тоже не понимаю, - раздражается судья - Вы же уже вступили в дело. Вы просите отложить, потом отказываетесь от этого.

В итоге в суде объявили перерыв на две минуты, чтобы новый адвокат смог пообщаться с Олегом Соколовым перед началом процесса.

Также историка продолжает защищать адвокат Александр Почуев, который попросил допустить к делу своего помощника. Этот вопрос в суде также сейчас обсуждается.

"Комсомолка" ведет прямую трансляцию из зала суда. Заседание перенесено на 15 июня 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/783979" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге начали судить доцента Соколова, убившего 25-летнюю аспирантку.

ИСТОЧНИК KP.RU