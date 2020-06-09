Двое жителей Кингисеппа расстреляли ребенка из игрушечного пистолета

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:59:02+03:00

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Полицейские Ленинградской области задержали двух великовозрастных балбесов, которые катались на машине по Кингисеппу и, ради развлечения, выстрелили из игрушечного пистоллета в 11-летнего ребенка. Пластиковая пулька попала мальчику в лицо.

- 8 июня в 19:06 в дежурную часть через 112 поступило сообщение от женщины 1975 года рождения о том, что на детской площадке у д. 40 по ул. Большая Советская неизвестные на машине ВАЗ-21099, выстрелили из травматического оружия в его сына, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов полицейские установили, что стреляли не из травмата, а пластмассовыми пульками-шариками из детского пистолета. Сам ребенок в это время получал помощь от врачей. Пулька попала мальчику в щеку, но серьезных травм не нанесла.

А вскоре были задержаны и сами стрелявшие. Ими оказались местные жители 34 и 40 лет. Оба – безработные и ранее судимые. С них в отделении полиции взяты объяснения, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU