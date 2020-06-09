2020-06-09T13:22:03+03:00
Общество

Памятнику Петру Первому возложили цветы в Кронштадте в честь его дня рождения

9 июня 2020 года исполнилось 348 лет со дня рождения основателя Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Памятнику Петру Первому возложили цветы в Кронштадте в честь его 348-летия / Фото: СмольныйПамятнику Петру Первому возложили цветы в Кронштадте в честь его 348-летия / Фото: Смольный
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Санкт-Петербург во вторник, 9 июня 2020 года, отмечает день рождения основателя города Петра Первого. В честь этого губернатор города возложил цветы к памятнику императора в Петровском парке Кронштадта.

- Петр вошел в историю как реформатор, как руководитель, умевший увидеть далекие горизонты, как стратег, заложивший основы процветания России на несколько веков вперед, благодаря которому наша страна стала великой морской державой. От всех ленинградцев-петербуржцев, от всего нашего города - вечная благодарность и добрая память, - отметил Беглов.

Градоначальник напомним слова Петра «небывалое бывает» и отметил, что история Петербурга много раз это подтверждала.

- И из испытаний мы всегда выходили с новыми планами и идеями. И так будет всегда, - заключил губернатор.

Памятник Петру Первому установлен в Кронштадте в 1841 году, в день празднования 132-й годовщины Полтавской битвы. Отлит он был Петром Клодтом по модели французского скульптора Теодора Жака.

В 2020 году исполнилось 348 лет со дня рождения Петра Первого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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