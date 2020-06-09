Полуфинал Кубка России по футболу «Зенит»-«Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:24:55+03:00

Об этом объявлено в ходе заседания исполкома Российского футбольного союза

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Полуфинальный матч Кубка России по футболу «Зенит»-«Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге. Это стало известно после того, как Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь розыгрыша турнира.

- При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге.

Согласно планам, игра между извечными соперниками состоится 18 июля. К этому времени могут быть отменены многие ограничения, введенные из-за коронавируса. А значит, что на стадионе сможет собраться больше 6 тысяч зрителей, которым пока разрешено смотреть петербургский футбол вживую.

Напомним, что в 1/4 финала «Зенит» в гостях обыграл грозненский «Ахмат» 2:1, а «Спартак» взял верх над московским ЦСКА 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU