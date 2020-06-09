Частный учитель музыки развращал 13-летнюю ученицу в Санкт-Петербурге

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:44:15+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего частного преподавателя музыки. В понедельник, 8 июня 2020 года, 45-летняя жительница поселка Ульяновка, Тосненского района Ленинградской области, обвинила мужчину в том, что он развращал ее 13-летнюю дочь вместо того, чтобы проводить уроки.

- Женщина рассказала, что 30-летний мужчина был нанят как преподаватель факультативных занятий музыкой. Он приезжал в их частный дом в поселке, где, как она считала, ведет уроки ее 13-летней дочери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако, как заявила мать девочки, вместо музыки мужчина преподавал школьницы уроки «сексуального воспитания». По ее словам, с 1 по 31 июня 2019 года учитель развращал ее дочь.

Вечером 8 июня 2020 года мужчину задержали на улице во Фрунзенском районе и доставили в отдел полиции. Материалы дела направлены к следователю в Тосно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU