Как выпил бутылку водки: нарколог из Петербурга рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед смертельным ДТП
Смертельное ДТП, которое накануне в Москве устроил известный артист Михаил Ефремов, потрясло всю страну. Не столько потому, что в аварии погиб человек – такое, увы, происходит ежедневно, сколько из-за состояния актера, который в очередной раз сел за руль пьяным. Что именно пил Ефремов перед ДТП, предположил уроженец города на Неве и главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
- Для мужчины 56 лет, это (2,1 промилле – прим. ред.) опьянение средней степени тяжести. Не знаю, сколько времени прошло с момента принятия алкоголя, но если это произошло, скажем, через три часа, то доза соответствует одной бутылке водки или трем бутылкам вина, - приводит слова эксперта газета «Петербургский дневник».
Сам артист свое состояние прокомментировать не смог, но судя по опубликованным видео, он был сильно навеселе.
Напомним, что вечером в понедельник Ефремов, за рулем своего джипа, вылетел на встречку и врезался в развозной фургон. Его водитель получил серьезные травмы и, несмотря на усилия врачей, умер в больнице.
Уголовное дело заведено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU