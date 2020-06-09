2020-06-09T13:50:12+03:00
Происшествия

Как выпил бутылку водки: нарколог из Петербурга рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед смертельным ДТП

Что и когда употреблял артист до того, как сесть за руль, точно не известно
Петр КИБЕР
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Нарколог рассказал, сколько мог выпить Михаил Ефремов перед ДТП.Нарколог рассказал, сколько мог выпить Михаил Ефремов перед ДТП.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Смертельное ДТП, которое накануне в Москве устроил известный артист Михаил Ефремов, потрясло всю страну. Не столько потому, что в аварии погиб человек – такое, увы, происходит ежедневно, сколько из-за состояния актера, который в очередной раз сел за руль пьяным. Что именно пил Ефремов перед ДТП, предположил уроженец города на Неве и главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

- Для мужчины 56 лет, это (2,1 промилле – прим. ред.) опьянение средней степени тяжести. Не знаю, сколько времени прошло с момента принятия алкоголя, но если это произошло, скажем, через три часа, то доза соответствует одной бутылке водки или трем бутылкам вина, - приводит слова эксперта газета «Петербургский дневник».

Сам артист свое состояние прокомментировать не смог, но судя по опубликованным видео, он был сильно навеселе.

Напомним, что вечером в понедельник Ефремов, за рулем своего джипа, вылетел на встречку и врезался в развозной фургон. Его водитель получил серьезные травмы и, несмотря на усилия врачей, умер в больнице.

Уголовное дело заведено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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