Движение по трассе «Кола» полностью перекроют в Ленинградской области 10 июня 2020 года

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:29:53+03:00

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В среду, 10 июня 2020 года, на федеральной трассе «Кола», ведущей от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией, полностью перекроют движение. Ограничения продлятся 45 минут в районе деревни Марьино в Ленинградской области в связи с разводкой Ладожского моста через Неву.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Пётр 1» будет производиться разводка моста через реку Нева на трассе «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

После того, как яхта пройдет по Неве в данном участке, мост будет снова сведен, а движение восстановлено.

Однако в управлении отметили, что разводка Ладожского моста производится при температуре воздуха не более 25 градусов тепла и скорости ветра до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU