Движение по трассе «Кола» полностью перекроют в Ленинградской области 10 июня 2020 года
В среду, 10 июня 2020 года, на федеральной трассе «Кола», ведущей от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией, полностью перекроют движение. Ограничения продлятся 45 минут в районе деревни Марьино в Ленинградской области в связи с разводкой Ладожского моста через Неву.
- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Пётр 1» будет производиться разводка моста через реку Нева на трассе «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
После того, как яхта пройдет по Неве в данном участке, мост будет снова сведен, а движение восстановлено.
Однако в управлении отметили, что разводка Ладожского моста производится при температуре воздуха не более 25 градусов тепла и скорости ветра до 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU