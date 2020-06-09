2020-06-09T14:46:44+03:00
Общество

Ночной автобус №3 продлят до станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге

Маршрут наземного транспорта дублирует Невско-Василеостровскую линию метрополитена [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Ночной автобус №3 увеличит маршрут до станции метро "Беговая" в ПетербургеНочной автобус №3 увеличит маршрут до станции метро "Беговая" в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге ночной автобус №3 продлит свой маршрут до станции метро «Беговая». С 8 июня 2020 года «метробус», дублирующий «зеленую» Невско-Василеостровскую линию метрополитена, будет доезжать и до Приморского района. Об этом сообщили в Смольном.

- Автобусы № 3М следуют от станции метро «Приморская» по Западному скоростному диаметру до станции метро «Беговая». С 8 июня данный маршрут дублирует Линию 3 Петербургского метрополитена в вечерние часы, - рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

Сейчас ночные автобусы будут курсировать ежедневно с 20:00 часов до 01:00 часов. Напомним, что до прошлого года «метробусы» маршрута №3 следовали только до станции метро «Приморская» и автобусной остановки на Наличной улице.

На данный момент в связи с пандемией коронавируса метро в Петербурге работает только до 22:00 часов. Когда режим работы будет полностью восстановлен, пока что не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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