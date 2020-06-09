2020-06-09T15:53:42+03:00
Происшествия

Топ-менеджеры энергоснабжающей компании попались на взятке в 100 миллионов

Ее требовали за подключение нефтяного терминала в Усть-Луге к электросетям
Петр КИБЕР
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Следком завел дело о вымогательстве взятки в 100 миллионов рублей.Следком завел дело о вымогательстве взятки в 100 миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Два топ-менеджера ООО «Магистральные электрические сети Северо-Запад», являющегося подразделением государственной федеральной энергокомпании «ФСК ЕЭС», попались на вымогательстве взятки в 100 миллионов рублей. Ее ушлые руководители требовали за то, чтобы без лишних проблем подключить нефтяной терминал к электроснабжению.

- По версии следствия, директор по развитию сети «МЭС Северо-Запад» вступил в преступный сговор, с начальником отдела по договорам. Через посредника они потребовали от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» передать им взятку в сумме 100 млн рублей за согласование присоединения ООО «НОВАТЕК – Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ленинградской области.

Нефтяники, в свою очередь, сообщили обо всем в правоохранительные органы. Далее процесс проходил под контролем следователей СК и оперативников ФСБ. Стражи порядка провели обыски по месту жительства подозреваемых изъяли кучу интересных документов.

Оба подозреваемых задержаны. По статье за покушение на получение взятки в особо крупном размере им грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе «МЭС Северо-Запад» корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что филиал оказывает содействие следственным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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