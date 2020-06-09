Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 установил «жаркий» антирекорд

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:06:15+03:00

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Жители Северной столицы установили очередной антирекорд по соблюдению рекомендаций находится дома в связи с эпидемией коронавируса. Однако жаркая погода словно соблазнила всех горожан выйти на улицу. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 днем составил всего 0,7 балла.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14:40 составил 0,7 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Такой показатель сложно назвать удивительным, учитывая то, что на улице 27-градусная жара и палящее солнце. Многие горожане отправились к водоемам или просто полежать на травке, чтобы немного охладиться.

Накануне в Петербурге температура воздуха и вовсе поднялась до 29 градусов тепла. По итогам дня индекс самоизоляции составил 1,2 балла. В прошлый понедельник местный индекс составлял 1,4 балла — за неделю индекс снизился на 0,2 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU