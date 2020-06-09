Самый жаркий за последние 60 лет день обещают в Санкт-Петербурге 9 июня 2020 года

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:21:21+03:00

Рекордно жаркое 9 июня наблюдается в Петербурге за последние 60 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербург неожиданно пришло знойное лето. Второй день подряд температура воздуха в городе зашкаливает за 27 градусов тепла, что необычно для Северной столицы. По прогнозам синоптиков во вторник, 9 июня 2020 года, будет самый жаркий день за последние 60 лет.

- Сегодня будет самое теплое 9 июня за 60 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет плюс 28 градусов, что на 11 градусов выше климатической нормы, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

При этом температура будет ощущаться даже выше, чем она есть на самом деле – на 30 градусов. Влажность воздуха в городе пониженная – не больше 59 процентов. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения умеренный.

Охладиться от ветра не получится. Скорость достигает всего 2,2 метров в секунду с редкими порывами до 8,3 метров в секунду.

Напомним, что накануне в понедельник температура воздуха в Петербурге превысила 30 градусной жары.

ИСТОЧНИК KP.RU