2020-06-09T15:47:08+03:00
Общество

Невский проспект встал в пробку из-за сломанного светофора днем 9 июня

На главной дороге Санкт-Петербурга наблюдается 7-балльный затор
Лилия КОЗЛОВА
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Невский проспект встал в 7-балльную пробку днем 9 июняНевский проспект встал в 7-балльную пробку днем 9 июняФото: СОЦСЕТИ
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Центральная дорога Санкт-Петербурга днем во вторник, 9 июня 2020 года, встала в пробку. На два часа дня загруженность Невского проспекта оказалась значительно выше обычного. Вероятно, это связано с неработающим светофором на пересечении с Литейным проспектом, о чем рассказали в социальной сети автомобилисты.

- Неожиданно плотное движение в 14:00 на Невском проспекте. Загруженность магистрали к площади Александра Невского — 7 баллов, что на 4 балла выше обычного, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

По рассказам автомобилистов, на пересечении Невского и Литейного проспектов не работает светофор, регулировщика на место тоже нет. Водители отмечают, что на дороге образуется «жесть».

- Потому что за рулем, одно хамское быдло, которому наплевать на знаки приоритета и на всех окружающих, и будут лезть на пролом до конца как обезьяны, - возмутился один из автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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