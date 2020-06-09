Невский проспект встал в пробку из-за сломанного светофора днем 9 июня

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральная дорога Санкт-Петербурга днем во вторник, 9 июня 2020 года, встала в пробку. На два часа дня загруженность Невского проспекта оказалась значительно выше обычного. Вероятно, это связано с неработающим светофором на пересечении с Литейным проспектом, о чем рассказали в социальной сети автомобилисты.

- Неожиданно плотное движение в 14:00 на Невском проспекте. Загруженность магистрали к площади Александра Невского — 7 баллов, что на 4 балла выше обычного, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

По рассказам автомобилистов, на пересечении Невского и Литейного проспектов не работает светофор, регулировщика на место тоже нет. Водители отмечают, что на дороге образуется «жесть».

- Потому что за рулем, одно хамское быдло, которому наплевать на знаки приоритета и на всех окружающих, и будут лезть на пролом до конца как обезьяны, - возмутился один из автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU