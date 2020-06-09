2020-06-09T16:04:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Комздрав раскрыл подробности 41 смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года

Все больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Комздрав рассказал о пациентах, скончавшихся в Петербурге от коронавируса на 9 июняКомздрав рассказал о пациентах, скончавшихся в Петербурге от коронавируса на 9 июняФото: Олег ЗОЛОТО
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Во вторник, 9 июня 2020 года, стало известно о еще 41 пациенте с подтвержденным коронавирусом, которые скончались во время болезни. Данные смерти на протяжении времени рассматривала специальная комиссия, чтобы убедиться в том, что именно COVID-19 стал причиной летальных исходов. Комитет по здравоохранению рассказал подробности о ушедших пациентах.

- 9 июня в Санкт-Петербурге зарегистрирован 41 смертельный случай от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года, - рассказали в комздраве Северной столицы.

Среди умерших 18 мужчин в возрасте от 36 до 93 лет, а также 23 женщины в возрасте от 38 до 93 лет.

Как и в предыдущих летальных случаях, все скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых – атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, онкологическое заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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