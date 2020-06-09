2020-06-09T16:21:34+03:00
Общество

Аварийные дома в Гатчине готовят к расселению

Новое жилье в получат порядка 950 жителей Ленинградской области
Лилия КОЗЛОВА
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В Гатчине готовят к расселению аварийное жильеВ Гатчине готовят к расселению аварийное жильеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В городе Гатчина Ленинградской области вовсю идет программа по расселению людей из аварийного жилья. Во вторник, 9 июня 2020 года, в администрации региона рассказали о том, что переселение в новые квартиры ожидает около 950 человек в 2020-2021 годах. Ход подготовки к строительству новых домов осмотрел заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.

- Дома по программе расселения аварийного жилья будут построены в Гатчине — в микрорайоне «Аэродром» — на 243 квартиры, и в Дружной Горке — на 80 квартир, - рассказали в администрации 47-го региона.

На данный момент оператор программы строительства жилья для переселенцев расчищает участок в Гатчине и обустраивает строительную площадку. В августе планируется получить разрешение на строительство, срок возведения дома — около одного года. Туда переедут ленинградцы из самой Гатчины, Сиверского и Вырицы.

Второй дом в Дружной Горке возведут в центре поселка для местных жителей, а также близлежащих деревень. Ввод дома ожидается до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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