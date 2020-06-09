Штаб Ленобласти рассказал, в каких районах выявлены новые случаи коронавируса
Оперативный Штаб Ленинградской области, со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора рассказал, в каких районах и где были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом.
- По состоянию на 9 июня зафиксированы 49 новых случаев заражения. Общее количество больных с начала пандемии составило 3287 человек. 2321 пациент вылечился, 19 – скончались, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Новых заразившихся нашли в пяти районах региона, в следующих населенных пунктах:
- Мурино Всеволожский район
- Кудрово Всеволожский район
- Выборг
- Победа Выборгский район
- Гатчина
- Тайцы Гатчинский район
- Войсковицы Гатчинский район
-Сиверский Гатчинский район
- Вырица Гатчинский район
- Терволово Гатчинский район
- Коммунар Гатчинский район
- Большие Колпаны Гатчинский район
- Елизаветино Гатчинский район
- Лампово Гатчинский район
- Новый Свет Гатчинский район
- Пижма Гатчинский район
- Старосиверская Гатчинский район
- Сяськелево Гатчинский район
- Сусанино Гатчинский район
- Семрино Гатчинский район
- Лукаши Гатчинский район
- Кириши
- Кузнечное Приозерский район
- Раздолье Приозерский район.
ИСТОЧНИК KP.RU