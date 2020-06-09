Штаб Ленобласти рассказал, в каких районах выявлены новые случаи коронавируса

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:22:28+03:00

Новых заболевших опять нашли в Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Оперативный Штаб Ленинградской области, со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора рассказал, в каких районах и где были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом.

- По состоянию на 9 июня зафиксированы 49 новых случаев заражения. Общее количество больных с начала пандемии составило 3287 человек. 2321 пациент вылечился, 19 – скончались, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Новых заразившихся нашли в пяти районах региона, в следующих населенных пунктах:

- Мурино Всеволожский район

- Кудрово Всеволожский район

- Выборг

- Победа Выборгский район

- Гатчина

- Тайцы Гатчинский район

- Войсковицы Гатчинский район

-Сиверский Гатчинский район

- Вырица Гатчинский район

- Терволово Гатчинский район

- Коммунар Гатчинский район

- Большие Колпаны Гатчинский район

- Елизаветино Гатчинский район

- Лампово Гатчинский район

- Новый Свет Гатчинский район

- Пижма Гатчинский район

- Старосиверская Гатчинский район

- Сяськелево Гатчинский район

- Сусанино Гатчинский район

- Семрино Гатчинский район

- Лукаши Гатчинский район

- Кириши

- Кузнечное Приозерский район

- Раздолье Приозерский район.

ИСТОЧНИК KP.RU