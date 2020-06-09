2020-06-09T18:52:30+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после невыплаты 97-летней женщине-ветерану денег на покупку жилья в Новгородский области

Следственный комитет разыскивает виновных в халатности по отношению к пенсионерке
Лилия КОЗЛОВА
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В Новгородской области возбудили дело за невыплату ветерану войны положенных по закону денегВ Новгородской области возбудили дело за невыплату ветерану войны положенных по закону денегФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Новгородский области во вторник, 9 июня 2020 года, следственный комитет возбудил уголовное дело за халатность по отношению к ветерану. 97-летняя местная жительница является участницей Великой Отечественной войны, за что ей полагается выплата на приобретение или постройку жилья. Однако денег она не получила.

- По данным следствия, 97-летняя жительница Валдайского района обратилась в 2018 году в орган местного самоуправления для включения в областной сводный список граждан - получателей единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Однако ее учетное дело в конце 2019 года было возвращено, - рассказали в комитете.

Причиной было названо якобы отсутствие в обращении документов нового образца. На данный момент деньги ветерану так и не выплатили.

Сейчас следователи проводят проверки и допрашивают сотрудников областного министерства, чтобы установить ответственных и привлечь их по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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