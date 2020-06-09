В автосалоне бывшего игрока СКА Максима Сушинского прошли обыски

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:02:55+03:00

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Обыски прошли днем 9 июня в дилерском центре «Авангард», торгующим в Санкт-Петербурге «Мерседесами» и машинами китайской марки «Джили». Визит правоохранительных органов на Приморский проспект был связан с делом о незаконном обналичивании денег.

- Оперативные мероприятия идут примерно по 30 адресам, в том числе в автосалоне «Авангард». По делу об обналичивании денег, - пишет ТАСС со ссылкой на источники в следственных органах.

По некоторым данным, покупателям, за скидку, предлагалось оплатить машину через фирму-однодневку. В том числе наличными, хотя по документам сделка происходила по безналу.

Следствие предполагает, что таким образом коммерсанты за три года могли отмыть около 300 миллионов рублей.

Сам бывший хоккеист все обвинения отрицает и уверяет, что у него все чисто.

Напомним, что Максим Сушинский воспитанник ленинградского СКА. Он играл за армейцев, но много времени провел в омском «Авангарде», в честь которого по окончании карьеры назвал автосалон. По некоторым данным, в автобизнесе Сушинскому принадлежит лишь часть. Остальное – у деловых партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU