Безопасный летний отдых организуют для детей Санкт-Петербурга

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:14:08+03:00

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В Санкт-Петербурге для детей организуют безопасный летний отдых. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров во вторник, 9 июня 2020 года. Он подчеркнул, что во главе угла сегодня должны стоять требования специалистов, отвечающих за здоровье детей и санитарную безопасность всех без исключения мест детского летнего отдыха.

- Происходит постепенная нормализация ситуации с коронавирусом. Мы не вправе оставить ребят без полноценной оздоровительной кампании. Но сегодня мы особенно ответственны за наших детей. От того, как мы организуем для них безопасный и при этом гармоничный и комфортный отдых, будет зависеть здоровье ребят, их дальнейшая успеваемость в школе, - отметил Макаров.

Член парламента также подчеркнул, что Петербурге всегда подходил к организации летнего отдыха как к стратегически важному вопросу, поэтому город можно назвать лидером среди регионов - как по числу отдыхающих детей, так и по разветвленности сети лагерей различной направленности.

- Расширение безопасной и современной инфраструктуры детского отдыха должно стать одним из ключевых направлений в стратегии развития Петербурга, - заявил Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU