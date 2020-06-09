2020-06-09T18:14:08+03:00
Общество

Безопасный летний отдых организуют для детей Санкт-Петербурга

В Законодательном собрании города обсудили предстоящую оздоровительную кампанию
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге займутся безопасным летним отдыхом для детейВ Петербурге займутся безопасным летним отдыхом для детейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге для детей организуют безопасный летний отдых. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров во вторник, 9 июня 2020 года. Он подчеркнул, что во главе угла сегодня должны стоять требования специалистов, отвечающих за здоровье детей и санитарную безопасность всех без исключения мест детского летнего отдыха.

- Происходит постепенная нормализация ситуации с коронавирусом. Мы не вправе оставить ребят без полноценной оздоровительной кампании. Но сегодня мы особенно ответственны за наших детей. От того, как мы организуем для них безопасный и при этом гармоничный и комфортный отдых, будет зависеть здоровье ребят, их дальнейшая успеваемость в школе, - отметил Макаров.

Член парламента также подчеркнул, что Петербурге всегда подходил к организации летнего отдыха как к стратегически важному вопросу, поэтому город можно назвать лидером среди регионов - как по числу отдыхающих детей, так и по разветвленности сети лагерей различной направленности.

- Расширение безопасной и современной инфраструктуры детского отдыха должно стать одним из ключевых направлений в стратегии развития Петербурга, - заявил Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцам пообещали не отключать горячую воду до начала июля
12-летний мальчик утонул в карьере в Парке Героев-Пожарных в Санкт-Петербурге
Мать, пытавшуюся задушить двухлетнюю дочь, отправили под суд в Ленинградской области
Безопасный летний отдых организуют для детей Санкт-Петербурга
Гроза с ливнем и градом накрыли Санкт-Петербург после жары 9 июня
Агрессивный рыбак напал на чиновников, оштрафовавших рыболовный магазин в Санкт-Петербурге
В автосалоне бывшего игрока СКА Максима Сушинского прошли обыски
Уголовное дело возбудили после невыплаты 97-летней женщине-ветерану денег на покупку жилья в Новгородский области
Штаб Ленобласти рассказал, в каких районах выявлены новые случаи коронавируса
Аварийные дома в Гатчине готовят к расселению
Комздрав раскрыл подробности 41 смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 июня 2020 года