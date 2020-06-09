Мать, пытавшуюся задушить двухлетнюю дочь, отправили под суд в Ленинградской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:36:52+03:00

Пьяная женщина повалила ребенка на пол и надавила коленями на шею

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В Ленинградской области перед судом предстанет горе-мать, которая пыталась убить собственное дитя. Во вторник, 9 июня 2020 года, следственный отдел по городу Тихвин завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, которая чуть не задушила свою двухлетнюю дочь.

- По версии следствия, около 14 часов 30 минут 29 февраля 2020 года, 24-летняя женщина у себя дома в городе Тихвине, в пьяном состоянии, испытывая неприязнь к своей 2-летней дочери, повалила девочку на пол и с целью убийства сдавила шею ребенка коленями, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Ребенка успел спасти дедушка малышки, отец женщины, который увидел происходящее и оттащил женщину.

Девочка попала в больницу, а после была передана отцу. С матерью ребенка они в разводе и не живут вместе.

Сейчас женщина находится под стражей и ожидает суда. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU