Петербуржцам пообещали не отключать горячую воду до начала июля

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:13:38+03:00

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Петербуржцам пообещали не отключать горячую воду минимум до 6 июля. Так что выходные дни, связанные с Парадом Победы и голосованием по поправкам в Конституцию, пройдут без лишних неудобств. В Смольном объясняют хорошую новость тем, что пока специалисты заняты простыми испытаниями тепловых сетей, не приводящими к ограничениям для абонементов. Некоторые дома, в случае необходимости, будут оперативно подключать к резервным схемам.

- Дальнейшее планирование и проведение испытаний будет осуществляться в зависимости от развития эпидемиологической обстановки по коронавирусу, - отмечают в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

Добавим, что на время проведения Парада Победы 24 июня и дня голосования по поправкам в Конституцию 1 июля в Северной столице обещают приостановить земляные работы, а также подготовить аварийные бригады для быстрой реакции на внештатные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU