«Моря» и «океаны» образовались на улицах Санкт-Петербурга после ливня с градом

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:35:56+03:00

Прыгать по лужам пришлось всем желающим попасть на станцию метро «Пионерскую» [фото]

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На улицах Санкт-Петербурга после мощного ливня с грозой ожидаемо образовались гигантские лужи, которые горожане в шутку стали именовать морями и океанами. Тонну фотографий с «берегов» акваторий жители Северной столицы загружали в соцсети. Одной из самых неудобных точек стал проспект Испытателей. Всем желающим попасть на станцию метро «Пионерская» пришлось демонстрировать школьные навыки прыжков в длину, лишь бы не намочить ноги.

У "Пионерской" можно попрактиковаться в растяжке и прыгучести. Фото: СОЦСЕТИ

- Столько радости у людей во время дождя! С удовольствием и сама бы попрыгала без туфель по лужам, как в детстве, - добавила капельку позитива одна из горожанок в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Если проспект Испытателей затопило наполовину, то улицу Вокзальную накрыло полностью. В сообществе «Девяткино online» во «Вконтакте» появились фото с места события. Прохожие недоумевают, как целыми и невредимыми перебраться на другую сторону проезжей части.

На улице Вокзальной, очевидно, всем нужны сапоги. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что из-за скопления дождевой воды на проспекте Славы у Белградской улицы даже отвели движение некоторых троллейбусов с номерами 26, 27, 29, 35, 47.

ИСТОЧНИК KP.RU