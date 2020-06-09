2020-06-09T19:44:13+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года: Сразу 38 заболевших в Гатчинском районе

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам и собрала последние новости на 9 июня 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти 49 новых заболевших за сутки.В Ленобласти 49 новых заболевших за сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пять районов Ленобласти попали в статистику по COVID-19 за последние сутки. Там подтвердили заболевание еще у 49 человек. Это на одного человека меньше, чем было выявлено накануне. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года видно, что сразу 38 новых случаев за сутки нашли в Гатчинском районе.

Два новых случая за последние 24 часа нашли также в Выборгском районе. По три новых заболевших COVID-19 – во Всеволожском, Киришском и Приозерском районах. Всего за сутки в статистику с новыми пациентами попали 24 населенных пункта области. По выздоровевшим картина радует: их снова больше, чем заболевших. Выписали в Ленобласти еще 67 пациентов.

Собрали данные о коронавирусе в Ленобласти. Фото: Павел РОМАНОВ

Собрали данные о коронавирусе в Ленобласти.Фото: Павел РОМАНОВ

Напомним, что за все время пандемии общее число зараженных составило 3287 человек. В регионе выздоровели уже 2221 пациентов, 19 человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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