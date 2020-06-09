2020-06-09T20:11:14+03:00
Происшествия

Появились подробности смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в карьере парка Героев-Пожарных

Другие дети изо всех сил пытались найти товарища, ныряли, но все безрезультатно [фото]
Сергей ВОЛЧКОВДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" выяснила подробности страшной смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в карьере парка Героев-Пожарных."Комсомолка" выяснила подробности страшной смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в карьере парка Героев-Пожарных.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
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Появились подробности гибели 12-летнего мальчика, который утонул в карьере парка Героев-Пожарных вечером 9 июня. Очевидцы трагедии сообщили журналисту «Комсомолки», что МЧС на место вызвали другие дети, заметившие пропажу товарища. Спасатели приехали через три минуты. В это время самые отважные ребята пытались нырять и отыскать друга, но все безрезультатно.

Предварительно, у парня свело ногу из-за судороги. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Предварительно, у парня свело ногу из-за судороги.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Предварительная версия – вода не успела глубоко прогреться и у ребенка свело судорогой ногу. Взрослых рядом не было. Водолазы нашли тело около 18:20, лежит на берегу. Следователи проводят проверку на месте. Мимо проходил местный житель, который в прошлом году видел, как на этом же пруду утонул другой ребенок. Говорит, под водой есть термоклин – из-за того, что со дна бьют родники, внизу вода ледяная. От погружения из теплой воды в ледяную человек легко может потерять сознание, - рассказал журналист «Комсомолки» с места происшествия.

На месте работают следователи. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

На месте работают следователи.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

К карьеру стянулись многочисленные родственники утонувшего мальчика. Мать ребенка не может поверить в случившееся и обнимает сына, громко рыдая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Появились подробности смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в карьере парка Героев-Пожарных
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