1,5 тысячи штрафов выписали таксистам за начало июня в Санкт-Петербурге и Ленобласти

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:57:20+03:00

В ГИБДД отчитались об огромном количестве штрафов, выписанных таксистам за июнь в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

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С 1 по 3 июня Госавтоинспекция выписала таксистам, минуточку, 1573 штрафов за различные административные правонарушения. Для правоохранительных органов крайне продуктивно закончились рейды. Всего инспекторы осмотрели почти 5 тысяч автомобилей перевозчиков.

Штрафы выписывались, в основном, за управление транспортом без российских водительских прав (среди таксистов много иностранцев – Прим. ред.), а также за работу без соответствующей лицензии.

- Встречались и правонарушения, связанные с управлением автомобилем, на который незаконно нанесли цветографическую схему легкового такси или нелегально установили опознавательный фонарь, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Всего инспекторы изъяли у горе-таксистов 230 машин. Также некоторым руководителям автопредприятий выдали представления на устранение правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU