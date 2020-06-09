Петербурженка догнала и скрутила грабителя, отнявшего у нее телефон

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:39:40+03:00

Сотрудница СИЗО из Санкт-Петербурга скрутила грабителя, который отобрал у нее смартфон. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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Петербурженка сумела догнать и скрутить грабителя, который силой отнял у нее смартфон вечером 8 июня. 28-летний мужчина подкараулил ее у дома и даже не догадывался, что не на ту напал. Бойкая девушка оказалась сотрудницей СИЗО-6 и решила отработать приемы борьбы на практике. Дальше оставалось только вызвать полицию и удержать злоумышленника.

- Задержанным оказался 28-летний уроженец Удмуртии. Ранее его судили. В настоящий момент он является лицом без определенного места жительства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье за покушение на грабеж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Руководство Главка полиции Северной столицы высоко оценило профессиональные действия сотрудницы УФСИН. Теперь история девушки наверняка послужит примером для ее коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU