Больше 8 тысяч защитных масок и перчаток отправят в медучреждения Санкт-Петербурга

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:24:34+03:00

Единороссы в очередной раз организовали поставку защитных масок и перчаток в медучреждения Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/er_saint_p

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Волонтерский центр «Единой России» сообщил о покупке больше 8 тысяч защитных масок и перчаток, которые вскоре поступят в медучреждения Санкт-Петербурга. Средства индивидуальной защиты приобретались на членские взносы. Всего удалось собрать больше шести миллионов рублей.

- В это сложное время наши врачи ни на минуту не оставляют свой пост, и мы ни на минуту не должны останавливаться в своем желании им помочь. Санкт-Петербург должен стать городом Милосердия. Мы закупили, в том числе защитные комбинезоны, халаты, бахилы, трехслойные медицинские маски, витамины, - отметил Вячеслав Макаров, глава ЗакСа Санкт-Петербурга и секретарь регионального отделения партии.

Свою благодарность волонтерам уже выразили в НМИЦ имени Алмазова и больнице Святого Георгия, подчеркнув, что каждое средство индивидуальной защиты пойдет на дело в столь непростое время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU