Объявлен сбор средств на реабилитацию студента, которому выстрелили в голову на Невском

9 Июнь 2020 2020-06-09T23:15:02+03:00

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Студенческие совет СПбГУ в своем сообществе во «Вконтакте» организовал сбор средств на реабилитацию своего коллеги, 24-летнего Владислава Голикова, в которого выстрелили на Невском проспекте. Заур Каримов, покалечивший юношу, уже заключен в следственный изолятор. Напомним, парень просто-напросто хотел забрать деньги, отданные за медкнижку подозрительной организации, но встретил сопротивление от охранника.

- В настоящий момент состояние Владислава оценивается как крайне тяжелое, и врачи делают все возможное, чтобы спасти парню жизнь. Период реабилитации займет немало времени и сил. Пребывание в другом городе, питание, оплата счетов... Сейчас семья Голиковых нуждается в нашей поддержке, - пишет студсовет СПбГУ.

В университете просят всех неравнодушных откликнуться на просьбу и оказать родственникам студента помощь. По ссылке на странице матери Владислава во «Вконтакте» можно найти реквизиты для перевода денег и всю необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU