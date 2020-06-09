9 Июнь 2020 2020-06-09T23:37:46+03:00

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Петербуржцы стали замечать в городе змей. На улице Яхтенной в Приморском районе местная жительница набрела на шкурку чешуйчатого пресмыкающегося. Опасная находка лежала на тропинке между улицами Оптиков и Мебельной.

- Фотографией со шкуркой змеи горожанка поделилась в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район». Что за змея ползала здесь – определить не смогла. В ответ горожане предположили, что это гадюка и ее наверняка переехал автомобиль. Также местные жители отметили, что это обыкновенно оживленное место, где постоянно гуляют маленькие дети, - пишет Peterburg2.

Другую нежданную гостью нашли вполне живой и огрызающейся. Фото: vk.com/sestroretsk

Добавим, что змею, причем живую, видели в Сестрорецке на улице Мосина недалеко от Офицерского пляжа. Очевидец подумала, что это гадюка. Однако женщина не испугалась и ловко поймала змею в ведро и отвезла подальше в лес, где ей самое место.

ИСТОЧНИК KP.RU