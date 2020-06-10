2020-06-10T01:06:40+03:00
Происшествия

Град размером с яйцо разбил десятки автомобилей в Санкт-Петербурге

Особенно не повезло жителям микрорайона Ленсоветовский [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Санкт-Петербург обрушился град размером с яйцо. Фото: vk.com/unreleased_dtpНа Санкт-Петербург обрушился град размером с яйцо. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Жители микрорайона Ленсоветовский пожаловались на последствия града размером с яйцо – если не куриное, то уже точно перепелиное. Из-за буйства стихии повреждено несколько автомобилей. Напомним, именно Пушкинский район признали самым пострадавшим в ходе жуткого ливня с градом и грозами. Там выпало 18,5 мм осадков с высокой интенсивностью.

Владельцы не одного десятка автомобилей подсчитывают убытки. тем, у кого нет страховки, горько вдвойне. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Владельцы не одного десятка автомобилей подсчитывают убытки. тем, у кого нет страховки, горько вдвойне. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Град разбил окна некоторых машин, а также оставил серьезные вмятины, словно транспорт расстреляли из пейнтбольного оружия. Своим горем автолюбители поделились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Тем, у кого нет страховки, пришлось хуже всего.

Натюрморт из вмятин украсил множество машин в Ленсоветовском. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Натюрморт из вмятин украсил множество машин в Ленсоветовском. Фото: vk.com/unreleased_dtp

- Ж*** полная. Почти каждая машина разбита. Это Ленсоветовский. И что теперь делать? Может быть, кто подскажет, куда теперь обращаться? Если нет каско, - вопрошает один из владельцев помятой «ласточки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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