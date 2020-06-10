Экс-чиновницу из Ленобласти подозревают в многомилионном ущербе поселению

10 Июнь 2020 2020-06-10T01:35:33+03:00

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К бывшей главе Пудомягского сельского поселения из Гатчинского района Ленобласти нагрянули силовики с обыском. На женщину возбудили уголовное дело по статье за злоупотребление полномочиями. Следователи считают, что пока чиновница была в должности, она специально закрывала глаза на невыполнение проектирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Тем не менее, это не мешало ей подписывать акты приемки работ.

- Своими незаконными действиями она причинила МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского района на сумму свыше 4,8 млн рублей. В ходе обыска у подозреваемой изъяты 6 миллионов рублей и ряд документов, касающихся ее служебной деятельности, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Сейчас бывшую чиновницу задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU