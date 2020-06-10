Водителя «Джили» насмерть раздавил собственный автомобиль в Ленобласти

10 Июнь 2020 2020-06-10T01:57:37+03:00

25-летний мужчина не стал пристегиваться и попал в смертельное ДТП [фото]

Изменить размер текста: A A

Водитель «Джили» устроил себе смертельное ДТП и погиб под собственным автомобилем в Ленобласти. Все произошло в деревне Кипень Ломоносовского района возле дома №19 на Ропшинском шоссе. По предварительной информации, 25-летний водитель, находившийся за рулем иномарки, ехал по дворовой территории и хотел повернуть налево, но вдруг влетел в камень, лежащий рядом с дорогой.

Как водитель умудрился наехать на камень, еще предстоит выяснить в ходе проверки. Фото: vk.com/dorinspb

- От наезда на препятствия машина опрокинулась на левый бок. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, выпал из автомобиля, которым был насмерть раздавлен. По факту ДТП проводится проверка, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Ломоносовскому району.

Ранее «Комсомолка» писала о другом происшествии, в центре которого оказалось авто марки «Джили». Пьяный мужчина увел у любовницы легковушку и решил погонять по всему Кингисеппу.

ИСТОЧНИК KP.RU