2020-06-10T07:51:51+03:00
Общество

10 июня в Санкт-Петербурге обещают до 27 градусов тепла и грозы с ливнями

Жара отступает из города, но не сдается
Петр КИБЕР
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В среду, 10 июня, в Петербурге будет дождливо.В среду, 10 июня, в Петербурге будет дождливо.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ливни, которые обрушились на Санкт-Петербург вечером 9 июня, продолжат «омывать» город и в наступившую среду. Синоптики также прогнозируют грозы с сильными дождями и ветром. А жара начнет понемногу отступать.

- 10 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северных направлений, умеренный. При грозе порывами до сильного. Температура в течение дня составит +25…+27 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Как пишет у себя в соцсетях метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Петербурге будет определять атмосферный фронт. Именно его стараниями в городе станет немного прохладнее, хотя пока температура на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Впрочем, уже в четверг эксперты по погоде обещают обычные для середины июня +20…+22. И с дождями. К слову, температура воды в Неве пока составляет всего +14, а в Финском заливе – +15…+16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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