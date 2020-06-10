10 июня в Санкт-Петербурге обещают до 27 градусов тепла и грозы с ливнями
Ливни, которые обрушились на Санкт-Петербург вечером 9 июня, продолжат «омывать» город и в наступившую среду. Синоптики также прогнозируют грозы с сильными дождями и ветром. А жара начнет понемногу отступать.
- 10 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северных направлений, умеренный. При грозе порывами до сильного. Температура в течение дня составит +25…+27 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.
Как пишет у себя в соцсетях метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Петербурге будет определять атмосферный фронт. Именно его стараниями в городе станет немного прохладнее, хотя пока температура на 4-5 градусов выше климатической нормы.
Впрочем, уже в четверг эксперты по погоде обещают обычные для середины июня +20…+22. И с дождями. К слову, температура воды в Неве пока составляет всего +14, а в Финском заливе – +15…+16 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU