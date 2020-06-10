«Водоканал»: на такие дожди канализация не рассчитана

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:40:22+03:00

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Петербургский «Водоканал» подсчитал, сколько выпало осадков вечером 9 июня, когда на город обрушилась гроза. Хляби небесные почти мгновенно вызвали подтопления в разных районах Северной столицы.

- С 17 до 20 часов точечно прошли ливни с грозами и градом интенсивностью почти в два раза превышающей расчетные значения. Количество выпавших осадков составило более 18 мм. При этом интенсивность достигала 12 мм за 20 минут, а система канализации города максимально рассчитана на 7,2 мм за 20 минут, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Результат «тропического ливня» не заставил себя ждать. «Поплыли» городские дороги и загородные трассы. Машины двигались по двери в воде, а мотоциклисты и велосипедисты предпочитали переждать дождь в укрытии – на остановке, под мостом и т.д.

Пешеходам приходилось переходить дороги вброд. Подтопило также магазины, торговые центры, станции метро. В Купчино залило водой подземный тоннель, ведущий к поездам.

10 июня синоптики также обещают в Петербурге грозы и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU