2020-06-10T09:08:31+03:00
Общество

Санкт-Петербург скрывался в утреннем тумане

Город на Неве превратился в киношный Сайлент Хилл
Петр КИБЕР
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Петербург накрыло утренним туманом. Фото: vk.com/spb_today / Николай КоломейцевПетербург накрыло утренним туманом. Фото: vk.com/spb_today / Николай Коломейцев
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Сильные дожди и похолодание после жары, стали идеальными условиями для образования тумана. Ранним утром 10 июня белая пелена полностью накрыла Санкт-Петербург, спрятав город от посторонних глаз. Проснувшиеся поутру петербуржцы тут же поделились впечатлениями и фото в соцсетях.

- Доброе утро, Петербург или добро пожаловать в Сайлент Хилл, - пишет один из горожан в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Туманно было и на окраинах и в центре города. Самый пик «мглы» пришелся на 4 часа утра. В комментариях горожане делятся фотографиями белой пелены, а также вспоминают ежика и лошадку из знаменитого мультфильма Юрия Норштейна «Ежик в тумане».

Впрочем, также внезапно, петербуржцы начали обсуждать...копченую рыбу, фото которой опубликовал один из пользователей. Некоторые комментаторы даже предположили, что это был не туман, а дым от коптильни.

Однако к 8 часам утра весь туман рассеялся. От него остались лишь воспоминания и снимки в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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