Более 21,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:13:00+03:00

Более 21 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге на 10 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Так, по данным Смольного на среду, 10 июня 2020 года, за последние сутки еще 21585 человек сдали тест на COVID-19. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.

- Также под медицинским обследованием на данный момент находится 3926 человек. Из них 207- в обсерваторе, 841 - на самоизоляции, 2878 после контакта с зараженными коронавирусом, - рассказали в администрации Петербурга.

Горожане продолжают интересоваться COVID-19 и обращаться по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За последние сутки на «горячий номер» обратились 888 человек.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 247 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 27 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 46 обращений, в полицию - 17. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU